شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بيكيه يعلق على إمكانية انتقال «ميسي» إلى نابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، الإجزام باستحالة انتقال زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في نادي نابولي الإيطالي، على غرار أسطورة التانجو دييجو مارادونا.
وردًا على ما إذا يمكن لـ«ميسي» السير على خطى «مارادونا»، رد «بيكيه»، حسب «فوكس سبورتس»: «لا يمكنك أن تقول لن يحدث أبدًا في كرة القدم، ولكني أعتقد أنه أمر معقد».
وأضاف الدولي الإسباني: «عليكم أن تسألوه فهو من يحدد مستقبله»، مستطردًا: «أنا أريده أن يعتزل معنا، ولا يمكنني إخبارك بأكثر من ذلك».
ويلتقي ناديا نابولي وبرشلونة، الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة الذهاب لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
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