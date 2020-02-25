شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يرد على إمكانية انتقال محمد صلاح أو أي من زملائه إلى ريـال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنه من الصعب على نجومه رفض ريـال مدريد وبرشلونة إذا ما تحركا للتعاقد معهم.

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وقال «كلوب»، في حوار مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية: «أعتقد أنه بالنسبة لبعض اللاعبين إذا أتتهم مكالمة من برشلونة أو ريـال مدريد فمن الصعب قول (لا)».

وأضاف: «أعتقد أنه بالنسبة للعالم بأكمله ليفربول واحد من صفوة الأندية، ولكن في أمريكا الجنوبية هناك ناديان أكثر شهرة (ريـال مدريد وبرشلونة)، وهو شيء مفهوم بالنظر لعامل اللغة والثقافة، لهذا حين يتحدث هذان الناديان معهم يُحدثان ضجة، ولكن بصرف النظر عن ذلك، ليس هناك 500 ناد يمكنه شراء اللاعبين من فريقنا».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتباط أسماء عدد من لاعبي الريدز ومنهم محمد صلاح وساديو ماني وفيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد بالانتقال إلى قطبي الكرة الإسبانية.