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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيكي سيتيين: لا أخشي علي فريقي فقط من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
أبدي كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة عن قلقه من فيروس كورونا الذي يهدد حياة الناس، حيث أكد أنه لا يخشي علي فريقه فقط بل علي العالم كله.
وذكرت بعض التقارير الصحفية منذ ايّام عن إمكانية تأجيل المباراة التي سوف تقام الليلة بين نابولي وبرشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا علي ملعب سان باولو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية.
ولكن الاتحاد الأوروبي قد قرر عدم تأجيل المباراة، بسبب انتشار الفيروس في شمال إيطاليا، بينما تُلعب المباراة في مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، لكن سيكون هناك احتياطات كبيرة خلال التجهيز للمباراة.
وتحدث كيكي في المؤتمر الصحفي الهاص بالمباراة ”لست مهتمًا فقط بنادي برشلونة، بل بكل الأشخاص الذي تأثروا بالكورونا، والذين قد يتأثروا”.
وأضاف “أنا أتضامن معهم، والنادي يتضامن معهم كذلك، هذا الأمر قد يحدث إلى أي شخص، لذا فأنت لا تقلق على ذاتك فقط، بل تقلق أيضًا على كل هؤلاء الذين قد يؤثر بهم الأمر”.
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