التشكيل المتوقع لموقعة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة نابولي ضد برشلونة على أرضية ملعب سان باولو. يسعى برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة على ملعب كامب نو. في حين يحاول نابولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة حتى يضمن التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية. تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن. Advertisements خط الدفاع: جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سرجي روبيرتو. خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آرتور ميلو. خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي. تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة حراسة المرمى: أوسبينا. خط الدفاع: ماريو روي، ماكسيموفيتش، مانولاس، دي لورينزو. خط الوسط: دييجو ديم، زيلينسكي، فبيان رويز. خط الهجوم: كاييخون، لورينزو إنسيني، مارتينز.

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