شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يجتمع بلاعبى الزمالك اليوم بسبب مكافأت السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافآت بطولتي السوبر الأفريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبر الافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافات الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافات السوبر المحلي امام الأهلي ، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا الي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساءا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف امس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

مران اليوم هو الأول للزمالك عقب ازمة مباراة القمة امام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين بإستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى