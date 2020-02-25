شكرا لقرائتكم اليوم.. قرعة دور الثمانيه لبطولة الجمهورية لكرة اليد مواليد 2004 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجرى اليوم قرعة دور الثمانيه لبطولة الجمهوريه لكرة اليد مواليد 2004 بنادى سبورتنج بالإسكندرية بمشاركه مندوبة الأندية الـ 8 التى تأهلت لهذا الدور حيث سيتم تقديمهم على مجموعتين وهم الأهلي وسموحة وسبورتنج وطلائع الجيش وباكوس والحوار ومدينه نصر وحدائق الأهرام الذي صعد علي حساب الزمالك . Advertisements ويسير حدائق الأهرام بخطى ثابته مع مدربه الموهوب أحمد الفولي لاعب الترسانة والجيش والمنتخب الاوليمبى السابق ومساعده محمد جمال ويضم لاعبين علي مستوى عال من الكفاءة الفنية والبدنية تحت إشراف أحمد عبد السلام رئيس جهاز كرة اليد بالنادى . من جانبه وجه الفولي المدير الفنى للفريق الشكر لمجلس الإدارة برئاسه محمد نافع علي دعم الفريق وتذليل كافه العقبات أمام فريقه بالإضافة الى توجيه الشكر للاعبيه علي ما فات مشيرا الى ان لاعبيه يملكون الاصرار والعزيمه علي مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

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