شكرا لقرائتكم الحكم الليتوانى يسلم تقرير مباراة القمة لاتحاد الكرة قبل العودة لبلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلّم الحكم الليتوانى تقريره إلى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عقب إلغاء مباراة الأمس بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى بإستاد القاهرة.

وغادر طاقم الحكام الليتوانى القاهرة منتصف الليل، وتحديدا عقب إلغاء المباراة عائدا إلى بلاده، ومعه أفراد الطاقم.

ونظمت إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة رحلة لطاقم الحكام الليتوانى أمس لإدارة مباراة القمة الليلة بين الأهلى والزمالك فى الأهرامات وأبو الهول، لتعريف الطاقم بالمعالم السياحية فى مصر.

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وكان جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن طاقم الحكام الليتوانى، ويضم جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة ، وفيتوتاس سميكوس .. مساعد أول، وكاسلوسكاس .. مساعد ثان، ودوناتاس رامساس .. حكم رابع.

و استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.