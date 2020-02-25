تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الترجي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تحمل الطابع الثأري بعدما نجح الفريق الأبيض في خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضى في الدوحة.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي



ويستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي 2019-2020، وذلك على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.

الزمالك ضد الترجي



ويخطط الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى مواصلة سلسلة النتائج الجيدة خلال شهر فبراير، حيث يدخل اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي.

الزمالك ضد الترجي



ويأمل الزمالك عبور محطة الترجي من أجل التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ليواصل العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.

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الزمالك ضد الترجي



ويسعى الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل تحقيق نتيجة كبيرة تريح الأعصاب قبل مواجهة العودة في تونس، وهو ما جعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والتي كان المقرر إقامتها أمس، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل موقعة دوري الأبطال.

الزمالك ضد الترجي



في المقابل، يسعى الجهاز الفني للترجي التونسي بقيادة معين الشعباني إلى الثأر من الزمالك على أرضه ووسط جماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل في موقعة العودة بتونس والعبور إلى نصف النهائي والحفاظ على حظوظه بالمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، حيث إنه صاحب لقبي آخر نسختين.

الزمالك ضد الترجي



وأكدت تقارير صحفية تونسية أن الجهاز الفني للترجي ينوي إجراء تعديلات في تشكيلة فريقه بمواجهة الزمالك ،حيث ذكر موقع الصريح أونلاين التونسي أن الشعباني لن يعول على بعض نجوم الفريق في مواجهتي الزمالك، ويخطط لاجراء تعديلات هامة على تشكيلة الفريق في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ، كونها ستكون مباراة ستكون ثأرية.

الزمالك ضد الترجي



وأضاف الموقع التونسي أن الشعباني ينوي إعادة فادي بن شوق ومحد علي بن رمضان للتشكيلة الاساسية كما ينوي اجراء تعديلات هامة اخرى وتغيير خطة وطريقة اللعب، كما يخفي مدرب الترجي ورقة عبد الرحمان مزيان الذي قد يدفع به في هذه المباراة الهامة.

وتابع الموقع أن فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني اكدا جاهزيتهما للمباراة وانهما سيكونان على ذمة بعثة الفريق.