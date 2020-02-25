شكرا لقرائتكم نادى مصر يدخل معسكر مغلق بأكتوبر السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لنادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال على دخول اللاعبين فى معسكر مغلق بداية من يوم السبت المقبل فى أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر حتى الخميس القادم ، يتخلله مباريات ودية ، ستعدادا للدور الثانى بالدورى الممتاز .

و من المقرر أن يخوض اليوم فريق نادى مصر ودية مع الشرقية للدخان على ملعب الأخير ، و يلتقى يوم الخميس فى ودية أخرى مع إنبى .

ويخوض فريق مصر تدريباته على فترتين صباحا ومساء، حيث فرض الجهاز الفنى تطبيق اليوم الكامل على اللاعبين، للاستعداد للدور الثانى.

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ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

ضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.

وأشار المدير الفنى لنادى مصر إلى أنه سعيد بروح اللاعبين القتالية عقب إدراك دجلة للتعادل، حيث تقدم فريقه بهدف عن طريقه لاعبه ألفيس فى الدقيقة 45 ثم أدرك رجب عمران التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 72 قبل أن يعود ألفيس مجددا ويسجل هدف فوز لنادى مصر فى الدقيقة 82 وهو ما أكد جلال سعادته بذلك الأمر بشأن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بالكأس.