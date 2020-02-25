شكرا لقرائتكم سامح حمدى يتواصل بالأولمبية لتحديد موعد استلامه رئاسة اللجنة المؤقته للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته لاتحاد الكرة الطائرة عن اجراؤه اتصال هاتفى مع مسئولو اللجنة الأولمبية اليوم من أجل تحديد موعد تسلمه مهاهمه فى رئاسة الاتحاد . وقال سامح حمدى ، إنه الموعد الرسمى وفقا للقرار لاستلام مهام عمله غدا الأربعاء خاصة بعد انهاء اللجنة المالية تقريرها . وقررت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا ، تعيين لجنة مؤقتة لإتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق . Advertisements وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعاً مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة اسامح حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامي محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى . وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأوليمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة في مصر وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب في النهاية في صالح كافة المنتخبات المصرية ومشاركاتها في مختلف المنافسات القارية والعالمية.

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