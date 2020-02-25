شكرا لقرائتكم أس الإسبانية: انسحاب الزمالك أضر بكرة القدم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استحوذ انسحاب الزمالك أمام الأهلى أمس الاثنين، على اهتمام صحيفة "أس الإسبانية"، التي سلطت الضوء على المباراة، قائلة: إنه ألحق الضرر بمشهد كرة القدم في مصر، الذي أصبح سرياليًا أى متخطيا للواقع ومليئا بالمشاعر السلبية، بعدما تحول الديربي من مباراة بين أكبر فريقين في مصر وواحدة من أقوى المباريات في العالم العربي، إلى وضع آخر في السنوات الأخيرة بسبب المعارك والشتائم والعقوبات المفروضة على اللاعبين وحتى التهديدات المستمرة بالانسحاب من الدوري المحلي.

وأكدت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإلكترونى، أن هذا السيناريو بدأ قبل بداية الموسم عندما أعلن اتحاد الكرة عن قرعة مباريات الدوري وأسفرت عن مواجهة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع يوم 19 أكتوبر، لكن الزمالك لعب مباراة في دوري أبطال أفريقيا يوم 24 من الشهر نفسه، لذلك قرر الاتحاد تأجيل المباراة لمدة 4 أشهر وبعد أيام قليلة من كأس السوبر المصري.

وأضاف التقرير: يوم الخميس الماضي، لعب الفريقان كأس السوبر المصري في الإمارات وكان الأهلي أفضل قليلاً في المباراة، لكن الزمالك فاز بركلات الترجيح. وبعدها بدأ الانفلات من عبد الله جمعة وجماهير الأهلي وشيكابالا وجماهير الزمالك وانتهى الأمر إلى أن أصبح معركة ضارية بين الفريقان.

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وقرر الاتحاد فرض عقوبات على اللاعبين من كلا الناديين، لكنهم رفضوا قرارات الاتحاد. وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا يهدد فيه باللجوء إلى الفيفا، في حين قرر الزمالك ألا يلعب القمة التي كانت محددة أمس. الأمر الذي يزيد من مشاكل كرة القدم المصرية، والتي تعانى من غياب الجماهير منذ سنوات.