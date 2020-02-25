شكرا لقرائتكم جهاز الأهلي الطبي يعيد رمضان صبحي لحسابات فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الطبي بالأهلي برئاسة الدكتور خالد محمود السويسري رينيه فايلر الضوء الأخضر لإعادة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق لحساباته الفنية ،بعد تعافيه التام من الاصابة التي لحقت به علي مستوي العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحي للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة صن داونز المقبلة، وذلك وفقا للرؤية الفنية لفايلر وجهازه المعاون.

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وبغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل ان يؤكد طبيب الأهلي أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الأصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات.

واستبعد الأهلي رمضان صبحي من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري امس للاطمئنان اكثر على استعداد اللاعب للمشاركة في المباريات.