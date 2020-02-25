شكرا لقرائتكم بعد أزمة القمة .. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

مران اليوم هو الأول للزمالك عقب ازمة مباراة القمة امام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين بإستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللائحة لا يوجد بها أنه فى حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخر المباراة ساعة بجانب الإنتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا : "لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك".

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وتابع مسئولو الجبلاية، أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى، وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.

واعتذرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن المشهد الذي خرجت به مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ، بعدما غاب الفريق الأبيض عّن الحضور ما تسبب في الغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتواني .. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه انه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين ان الزمالك تعمد الغياب وان ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه وفقا لما حدث في المباراة وعدم حضور فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي بالدوري، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة. وتابع المصدر، أن اللجنة الخماسية تواصلت مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض إلى ستاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة إلى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الأهلى والحكام إلى الاستاد.