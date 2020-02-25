شكرا لقرائتكم السوبر وراء تواجد ساسي وأوناجم فى الزمالك وقت أزمة القمة .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك الي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساءا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف امس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

Advertisements

مران اليوم هو الأول للزمالك عقب ازمة مباراة القمة امام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين بإستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللائحة لا يوجد بها أنه فى حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخر المباراة ساعة بجانب الإنتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا : "لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك".

وتابع مسئولو الجبلاية، أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى، وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.