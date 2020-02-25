شكرا لقرائتكم أبو جبل يرفض عروض الاحتراف للتتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك مناقشة عروض الاحتراف التي وصلته مؤخرا بعد تألقه مع الزمالك وقيادته للفريق للحصول علي لقبي السوبر الافريقي والمحلي، والذي كان هو احد أهم أسباب الفوز بهما خاصة السوبر المحلي بعدما نجح في التصدي لركلتي جزاء امام الأهلي.

وأكد أبو جبل لوكيل أعماله، أنه يرفض الحديث في أي عروض احتراف في الوقت الراهن لرغبته في التركيز مع الزمالك ، والحصول علي بطولة دوري ابطال أفريقيا الغائبةعن القلعة البيضاء ما يقرب من 18 عاما.

في نفس السياق كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أبو جبل يرفض الرحيل أو مساومة النادي والضغط عليه لتعديل عقده ، خاصة أنه يحصل علي أقل عقد بين زملاءه في الفريق، وخاصة في مركز حراسة المرمي، فضلا عن قيامه بالتنازل عن ما يقرب من 2 مليون جنيه لفريقه السابق سموحة عند انتقاله للزمالك، وينتظر الحارس تعديل عقده من جانب إدارة الزمالك خاصة بعد تألقه مع الفريق، وهو التقدير المنتظر من جانب إدارة النادي للحارس.

في نفس السياق فإن مجلة فوربس العالمية احتفلت مؤخرا بتألق أبو جبل مع الزمالك بوضع صورته علي غلاف احد الاعداد الصادرة لها مؤخرا تقديرا لدوره مع الزمالك ومساهمته في الحصول علي لقبي السوبر الافريقي والمحلي .

من ناحية أخرى يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبر الافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافات الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافات السوبر المحلي امام الأهلي ، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

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وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا الي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساءا ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف امس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

مران اليوم هو الأول للزمالك عقب ازمة مباراة القمة امام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.