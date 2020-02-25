شكرا لقرائتكم موقع "شنهوا نت" الصينى يعلق على انسحاب الزمالك أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق موقع "شنهوا نت" الصينى على انسحاب الزمالك أمام الأهلي، التي لم تلعب أمس بإستاد القاهرة رغم وصول النادي الأهلي إلى الملعب في الموعد المحدد.

وكشف الموقع تقريرا مطولا عن اللقاء وقال أنه كان من المقرر أن تبدأ المباراة في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة لكن تم تأجيلها لمدة ساعة، حيث ذُكر أن الزمالك يعانى من حركة المرور بسبب الأمطار الغزيرة، وبالفعل أعلن الحكم صافرته لبداية اللقاء في الثامنة والنصف بحضور الأهلي، الذي كان في الملعب في الوقت المحدد، وانتظر لمدة 20 دقيقة قبل إلغاء المباراة.

وأكد التقرير الصيني أن لوائح اتحاد الكرة المصري تنص على إعلان الأهلي فائزا باللقاء وسيتم خصم ست نقاط من الزمالك في نهاية الموسم.

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وتحدث التقرير عن أسباب انسحاب الزمالك وقال أنه في يوم الأحد، قرر مجلس الزمالك رفض خوض مباريات الدوري احتجاجًا على عقوبات اتحاد الكرة التي فرضت عقب مشاجرة كأس السوبر يوم الخميس الماضي حيث تعرض العديد من لاعبي ومسؤولي الأهلي والزمالك لعقوبات شديدة بعدما حقق الزمالك لقبه الرابع في كأس السوبر بعد فوزه بركلات الترجيح.

وأضاف التقرير أن رئيس الزمالك تراجع عن قراره، ونقل عن مصادر مصرية أن الأبيض كان سيخوض اللقاء بفريق الشباب وتوجه بالفعل إلى استاد القاهرة لكنه كان عالقًا في حركة المرور.

واختتم الموقع الصيني حديثه عن اللقاء بالإشارة إلى أن ستاد القاهرة كان خاليا من الجماهير موضحا أن قرار منع الجماهير تم إقراره بعد فبراير 2012 عندما توفي 72 من جماهير الأهلي في اشتباكات بين المشجعين في ستاد المصري ببورسعيد، وتم رفع حظر حضور الجماهير لفترة وجيزة في يناير عام 2015 ، لكن تمت إعادة فرضه مرة أخرى بعد وفاة 20 من مشجعي الزمالك في حادث تدافع لحضور مباراة ضد إنبي في الدوري.