شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مرتضى منصور ولاعبو الزمالك اليوم بسبب مكافآت ثنائية السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريقي والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي المصري.

وقام مجلس الزمالك بصرف أمس مكافأة السوبرالافريقي للاعبين وسيحصل اللاعبون علي مكافآت الترجي اليوم، بينما سيكون محور الاجتماع عن مكافآت السوبر المحلي أمام الأهلي، وكذلك قيمة المكافأة بعد حصول اللاعبين علي بطولتين في أسبوع واحد.

وكان التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم لاعبا الزمالك قد حضرا إلى مقرالنادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساء ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوز بالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف أمس مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، إلا إن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقرالنادي، ولم يكن قريب من المقرسوى الثنائي اللذان عادا إلى النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

مران اليوم هو الأول للزمالك عقب أزمة مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.

وكشف مسئولواتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو استاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى