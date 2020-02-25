شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى طبية تعيد رمضان صبحي لحسابات فايلر فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الطبي بالأهلي برئاسة الدكتور خالد محمود السويسري رينيه فايلر الضوء الأخضر لإعادة رمضان صبحي نجم هجوم الفريق لحساباته الفنية، بعد تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به علي مستوي العضلة الخلفية.
ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحي للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة صن داونز المقبلة، وذلك وفقا للرؤية الفنية لفايلر وجهازه المعاون.
وغاب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل إن يؤكد طبيب الأهلي أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات.
واستبعد الأهلي رمضان صبحي من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري أمس للاطمئنان أكثرعلى استعداد اللاعب للمشاركة في المباريات.
وكانت بعثة فريق صن داونز اف سى الجنوب أفريقي قد وصلت مطار القاهرة صباح اليوم قادمة من جوهانسبرج، لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة.
كان قد تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى .الدقيقة 57
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