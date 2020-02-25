شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الافريقي وراء تواجد ساسي وأوناجم فى نادي الزمالك وقت أزمة القمة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد اوناجم لاعبا الزمالك إلي مقر النادي أمس قبل موعد مباراة القمة التي كان مقررا لها السابعة والنصف مساء ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

وكشف مصدرداخل نادي الزمالك عن سبب تواجد الثنائي وهو حصولهما علي مكافأة الفوزبالسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في الدوحة يوم 14 قبراير الجاري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف أمس مكافآت اللاعبين من خزينة النادي، إلا إن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقرالنادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا إلى النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

ويخوض فريق الزمالك لكرة القدم مرانه الأول في الثالثة عصراليوم بمقرالنادي في ميت عقبة، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

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مران اليوم هو الأول للزمالك عقب أزمة مباراة القمة امام الأهلي والتي كان مقررا لها أمس ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري، والتي انسحب الزمالك منها بسبب عدم وصول الفريق لاستاد القاهرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو استاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللائحة لا يوجد بها أنه فى حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخر المباراة ساعة بجانب الإنتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا : "لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك".

وتابع مسئولو الجبلاية، أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى، وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.