شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن القمة 119: شهادة وفاة للكرة المصرية ولا عزاء لأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن المشهد الذي تعرضت له الرياضة المصرية بالأمس في مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك، لم تستحقه الجماهير التي كانت تنتظر مشاهدة أقوى ديربي عربي وأفريقي.

وقال عادل في تصريحات لليوم السابع: الكرة المصرية توفت ولا عزاء لأحد، ومع ذلك قرارات اتحاد الكرة كانت حاسمة وسريعة في هذا الموقف، وأؤيدها تطبيقا للقانون ومن حق كل طرف سواء الأهلي أو الزمالك أن يستأنف عليها.

وعن استفادة المقاولون من خصم نقاط للزمالك صاحب المركز الثالث خلف ذئاب الجبل قال عضو المقاولون: لا ننظر إلى المنافسين، هدفنا منذ بداية الموسم كان التواجد داخل المربع الذهبي وحتى الآن ورغم تواجدنا في المركز الثاني لم نضمن تحقيق هذا الهدف، وعلينا بذل المزيد من الجهد والحفاظ على الروح الموجودة بين اللاعبين لمواصلة تثبيت أقدامنا في المربع الذهبي".

وكان نادي الزمالك قد انسحب من مواجهته أمام الأهلي، خلال اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع الفريقين مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الرابع والمؤجل من عمر مسابقة الدوري العام.

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ومنح حكم اللقاء، فريق الزمالك، مهلة لمدة ساعة قبل انطلاق المباراة، بعدما تعثرت حافلة لاعبين الفريق الأبيض في رمسيس بحجة سوء الأحوال الجوية بسبب الأمطار والازدحام المروري الذي نتج عنها مما أدى لتعطل الحافلة.

وأعلن حكم المباراة نهاية اللقاء الذي لم يقم بعد مرور نصف ساعة تقريبا منذ انطلاق صافرة البداية، واعتبر اتحاد المرة نادي الزمالك منسحبا وقرر توقيع العقوبة التي تنص عليها اللائحة على القلعة البيضاء، بأن تحتسب نقاط المباراة للأهلي باعتباره فائزا 2/0 بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

وتجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 31 في المركز الثالث بالدوري، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدورالأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط