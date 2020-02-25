شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: لن نقبل بغير احتساب نقاط القمة لصالحنا وننتظر موقف الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل ادارة النادي الأهلي موقف ناديه من احداث مباراة القمة 119، مؤكدا أن ناديه لن يقبل بسوي احتساب نقاط المباراة لصالح فريقه، بعد انسحاب الزمالك في الوقت الذي تواجد الفريق الأحمر في ملعب ستاد القاهرة بالمدة القانونية.

وقال المصدر لليوم السابع :"ننتظر موقف الجبلاية من الزمالك ..تطبيق اللائحة أمر وجوبي لابد من خصم ٦ نقاط منهم بخلاف احتساب الزمالك خاسرا ، اتحاد الكرة مطالب بتطبيق العدل والضرب بيد من حديد خاصة بعد التأكد إن الزمالك لم يصل الملعب عن قصد وإن الأمن ساعدهم بشتي للطرق لا ان نيتهم كانت مبيته بعدم حضور اللقاء"

وكان الحكم اللتواني قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

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وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.