نيفيل: أحب ماني وفيرمينو.. والعثور على بديل لـ"صلاح" ليس سهلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إنه يفضل "مو" على زميليه ساديو ماني وربيرتو فيرمينو، لافتًا إلى أن الحصول على لاعب مثله ليس بالأمر السهل.

وساهم صلاح في فوز فريقه أمس على وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي ليرتفع رصيد الريدز إلى 79 نقطة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال نيفيل إن تراجع الجماهير في دعم صلاح يرجع إلى اعتقادهم أنه سيرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال نيفيل: "ليس من السهل أبدًا العثور على لاعب مثل صلاح، قلت قبل 18 شهرًا إن صلاح سيغادر، هناك شعور من الكثيرين أنه يريد أن يلعب لريال مدريد أو برشلونة وسيأخذ خطوة كبيرة نحو هذا الحلم، و هذا ليس انتقادا له".

وتابع: "هل يمكن لصلاح مغادرة ليفربول؟ نعم، ربما يستخدم ليفربول كنقطة انطلاق لحياته المهنية، لكن صادقين، ريال مدريد وبرشلونة يمثلان القمة بالنسبة للكثير من اللاعبين".

وأتم قائلًا: "أنا أحب ماني وفيرمينو، لكنني كنت سأستغني عنهم وأكتفي بصلاح".

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي، ونجح في تسجيل 90 هدفًا حتى الآن بمختلف البطولات إلى جانب صناعة 37 تمريرة ناجحة.