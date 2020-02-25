لاعب ليفربول الأسبق يرد.. هل تراجعت شعبية صلاح في إنجلترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جيمي كاراجر لاعب ليفربول الأسبق، إن المصري محمد صلاح لاعب الريدز لا يحظي بتقدير جماهير النادي الإنجليزي حاليًا، في الوقت ذاته لفت إلى أن النادي إذا أراد الحصول على 130 مليون جنيه استرليني مقابل بيعه فسيحصل عليهم.

وساهم صلاح في فوز فريقه أمس على وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي ليرتفع رصيد الريدز إلى 79 نقطة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال جيمي كاراجر: "أعتقد أن شعبية صلاح تراجعت من قبل مشجعي النادي مؤخرًا".

وتابع: "الجميع في الخارج ينظر إلى صلاح على أنه لاعب عالمي، لكن مع مشجعي ليفربول أعتقد أن شعبيته تراجعت، بالتأكيد انخفض مستواه عما كان عليه في أول مواسمه".

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وأكمل: "مشجعو ليفربول كانوا يهتفون لصلاح في الموسم الأول بحماسة، وكانت الأرض كلها تهتز مع الهتاف، لكن لم تسمع هتاف مو صلاح في العامين الأخيرين".

وواصل قائد ليفربول الأسبق: "ليفربول يضم ستة لاعبين على مستوى عالمي الآن وهم أليسون، ترينت ألكسندر- أندرولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو وصلاح، إذا سألت مشجعي ليفربول هل سيحصلون على أموال كبيرة في حالة بيع أي من اللاعبين الخمسة الآخرين!، لكن إذا طلبت 130 مليون جنيه استرليني لبيع صلاح فستحصل عليهم بكل تأكيد".

وأتم: "يمكن أن يشعرك بالإحباط بعض الشيء لكنه جيد جدًا، إنه ليس جناحًا ، إنه مهاجم مميز، نعم أنانيًا في بعض الأحيان عندما يكون في أمام المرمى، فهو لا يبحث أبدًا عن التمرير".

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي، ونجح في تسجيل 90 هدفًا حتى الآن بمختلف البطولات إلى جانب صناعة 37 تمريرة ناجحة.