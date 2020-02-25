قبل مواجهتي دوري الأبطال.. ماذا قالت الصحف الأفريقية عن قمة الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصلت أصداء مباراة القمة التي كان من المفترض أن تجمع بين الأهلي والزمالك مساء أمس الاثنين إلى الصحف العربية والأفريقية خاصة وأن الفريقين على موعد قبل نهاية الشهر الجاري مع الترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان من المفترض أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء أمس بين الأهلي والزمالك على ملعب ستاد القاهرة، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تواجدت بعثة الأهلي في المكان والزمان المتفق عليهم، إلا أن بعثة الزمالك لم تصل إلى ملعب المباراة متعللة بسوء الأحول الجوية وتعطل الحافلة التي كانت تُقل اللاعبين إلى مكان اللقاء.

الأمور لم تمر مرور الكرام، ووسط تضارب التصريحات وتبادل الاتهامات حول ما إذا كانت الواقعة مخطط لها مسبقًا أم لا، سلطت الصحف الضوء على أحداث المباراة.. ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات:

kickoff الجنوب أفريقية

"دربي القاهرة ينحدر إلى الفوضى".. هكذا عنونت صحفية كيك أوف الجنوب أفريقية بشأن الواقعة، لافتة إلى أن الأهلي احتفظ بسجله المثالي في الدوري المصري الممتاز دون أن يركل الكرة أمام الزمالك في ديربي القاهرة.

وسردت الصحيفة التفاصيل كاملة منذ لقاء السوبر، مرورًا بعقوبات لجنة الانضباط، وقالت الصحيفة: "بعد إعلان مرتضى منصور رفضه المبدئي لعب مباراة الأهلي، تم التأكيد لاحقًا على أن فريق باتريس كارترون سيلعب بالناشئين احتجاجًا على تحديد مواعيد الدوري والعقوبة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابعت: "قبل ساعات من اللعبة ، زُعم أن منصور خطط لتأخير مغادرة حافلة الفريق تحت ظروف الطقس الممطرة ، متعللًا بأن الطقس كان سبب التأخير".

الشروق التونسية

"إلغاء ديبي القاهرة بسبب عدم حضور فريق الزمالك إلى الملعب".. هكذا عنونت صحيفة الشروق التونسية، كما أرفقت بالخبر بعض التفاصيل التي حدثت أثناء المباراة.

وقالت "الشروق": "ألغى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم لعدم حضور فريق الزمالك إلى ملعب المباراة".

وأضافت: "تقرر تأجيل المباراة لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية".

وتابعت: "أعطى الحكم مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد في وقت سابق خوض اللقاء بلاعبيه الناشئين".

وواصلت: "وبعد تأخر زاد عن المدة المقررة وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي، ومن المقرر أن تحال أحداث المباراة لاتحاد الكرة، لتطبيق اللائحة وفقا لتقارير الحكام والمراقبين".

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موزاييك التونسية

عنونت موزاييك قائلة: "الزمالك ينهزم بالغياب أمام الاهلي ويخسر نقاط إضافية".

ولفتت موزاييك إلى أن الاتحاد المصري سيطبق القانون على الزمالك بعد غيابه عن قمة مباريات البطولة أمام الأهلي وذلك بعد أن تبين عدم وجود أي عوائق منعت حافلة الفريقين من الوصول إلى ملعب المباراة وبالتالي سيتم سحب 6 نقاط من رصيد الزمالك في البطولة.

فوتا الكينية

من جانبها استعرضت الصحيفة الكينية ما وصفته بـ"المشاهد الساخرة" لديربي القاهرة.

وقالت الصحيفة: "رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لم يكن مخادعًا عندما هدد بانسحاب فريقه من الدوري وعدم خوض مباراة ديربي القاهرة بسبب ما وصفه عقوبات جائرة ضد لاعبيه في أعقاب كأس السوبر ضد الأهلي".

وتساءلت الصحيفة : "ما الذي أدى إلى هذه المهزلة؟"، ثم سردت تفاصيل أزمة مباراة السوبر، والعقوبات الصادرة من جانب لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري.

وأتمت لافتة إلى أن اتحاد الكرة المصري أكد اتخاذه إجراءات عقابية ضد الزمالك بسبب عدم مشاركته في لقاء الديربي الذي يعد أكبر مباراة في الدوري المصري.

soccerzela الجنوب أفريقية

وقالت الصحيفة أن الزمالك سلم نقاط مباراة "القمة" إلى غريمه اللدود الأهلي في حدث غريب.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك فشل في الوصول إلى ستاد القاهرة في الموعد والمكان المحددين للمباراة، ليمنح الأهلي 3 نقاط.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم خصم نقاط إضافية من الفريق الأبيض بسبب عدم حضوره إلى ملعب المباراة، في الوقت ذاته اشارت إلى أن رئيس الزمالك أكد أنه لن يحدث أي شئ للفريق.

DZfoot الجزائرية

أرفقت الصحيفة الجزائرية صورًا لفريق في ملعب المباراة بمفرده وعلقت عليها قائلة: "كان هذا هو ديربي القاهرة، لاعبو الأهلي والحكام على أرض الملعب لكن الزمالك لم يحضر".

وأضافت: "الزمالك قاطع المباراة بعد أن عاقب الاتحاد المصري المصري لاعبيه على خلفية مباراة السوبر المصري".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي يوم 28 فبراير الجاري في القاهرة، كما يستضيف الأهلي نظيره صنداونز في التاسع والعشرين من الشهر ذاته ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.