وزارة الرياضة تعلق على أحداث القمة في 3 نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أصدرت وزراة الرياضة بيانًا تعقب فيه على أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي لم تقم بسبب عدم حضور الفريق الأبيض.

وأنهى حكم المباراة الليتواني جيديميناس ماسيكا، المباراة لتحتسب النتيجة بهدفين اعتباريين للنادي الأهلي.

ونشر المتحدث باسم وزير الرياضة بيانًا عبر صفحته جاء فيه:

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- وزير الرياضة بعد أحداث القمة: الدولة تساند القرارات القانونية.

- الوزارة تتابع باهتمام الأحداث وتراقب من كثب كل ما يدور، لتضع المسئولين عن الكرة أمام مسئولياتهم؛ لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروى، فى ظل اللوائح، مشيرا إلى مساندة كل القرارات المشمولة بعد مراجعة القانون واللوائح.

- إدارة المحتوى الفني يخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفى حالة اللجنة التى تدير الكرة المصرية، فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة، بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خاصة أن اللجنة تعمل، منذ تعيينها، بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة، مشددا على أن القرارات النهائية تخص مسئولي اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة.

- نتابع كل ما يدور، وفى انتظار القرار النهائى والتي ستشهد كل الدعم، فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم؛ لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادًا للمشاركة فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريا أيضا.