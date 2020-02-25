بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليالي الأبطال.. و "مهمة" لحجازي في تشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، بينما يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على نابولي الإيطالي.

من ناحية أخرى يخوض المحترف المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتش مباراة رفقة فريقه ضد بريستون نورث ايند ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر بطولة دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

ويسعى وست بروميتش لتعزيز صدارته لجدول الدوري سعيًا للتواجد بين كبار أندية بريميرليج الموسم المقبل، ويتصدر الفريق الذي يضم مدافع منتخب مصر بين صفوفه ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليدز وصيف الجدول.

وإليكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

10:00- تشيلسي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني

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تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1، beIN Sports 4K

10-00- نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2

دوري البطولة الإنجليزية

10:00- وست بروميتش ألبيون x بريستون نورث ايند