بعثة صنداونز تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، بعثة فريق صنداونز الجنوب إفريقي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، 29 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة.

وقالت مصادر بالمطار، إن البعثة وصلت القاهرة على رحلة مصر للطيران "Ms 840"، واستقبل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، الفريق وأنهوا إجراءات وصولهم.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته خلف النجم الساحلي، فيما تأهل صنداونز كمتصدر لمجموعته.