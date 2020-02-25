المصري يواصل استعداداته قبل مواجهة نهضة البركان المغربي بالكونفيدرالية

واصل فريق الكرة بالنادى المصرى استعداداته لمواجهة نهضة بركان المغربى فى البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشرة للبطولة.

قاد التدريبات طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، التى تقام على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، وشهدت التدريبات تركيزًا كبيرًا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفنى على النواحي الخططية والتكتيكية المناسبة لمواجهة المنافس، وتنافس اللاعبون لإثبات وجودهم لنيل ثقة المدير الفنى الجديد

للدخول في القائمة الأساسية للقاء، وأجرى أيمن بسيوني، مدرب حراس المرمى، تدريبًا تخصصيًا لحراس المرمى الثلاثة أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة والناشئ إيهاب العايدي، بعد التأكد من غياب الحارس أحمد مسعود، الذي يعانى من كسر بيده اليسرى.

عكف طارق العشرى وجهازه الفنى على مشاهدة عدد من مباريات نهضة بركان لمعرفة طريقة اللعب وعناصر القوة والضعف لوضع خطته للمباراة التى تعتمد على

الهجوم الضاغط مع التأمين الدفاعى والسيطرة على منطقة وسط الملعب.

من ناحية أخرى أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا "مساعدًا أول" والليسوتي سورو فاتساوان "مساعدًا ثانيًا"، إضافة للحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا، كما أعلن الـ"كاف" عن قائمة مسئولي المباراة، حيث سيتولى الچيبوتي محمد مؤمن مهام مراقب المباراة، والتنزاني باراكا كيزوجوتو المنسق العام، والأوغندي علي مولومبا مراقب الحكام، وأسندت مهام المنسق الإعلامي المصري، الدكتور عادل كريم، ويتولى المصطفى ماماني، من النيجر مهام المنسق الأمني للمباراة.