يصطدم فريق بايرن ميونيخ الألماني بنظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي : حراسة المرمى : مانويل نوير. خط الدفاع : هيرنانديز، ألابا، بافارد، بواتينج. خط الوسط : كيميتش، الكانرا، مولر، كومان. Advertisements خط الهجوم : سيرج جنابرى، ليفاندوفسكى. في المقابل ستبدأ كتيبة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بتشكيل مكون من العناصر التالية. حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : أنطونيو روديجير، كريستينسن، آزبليكويتا، ألونسو. خط الوسط : جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، جيمس، ماسون ماونت.

خط الهجوم : ويليان، أوليفيه جيرو.

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كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونيخ.. ليفاندوفسكي وجنابري يقودان الهجوم أمام تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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