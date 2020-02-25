التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

استقر كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة الإسباني على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نابولي، في المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سان باولو بإيطاليا، في إطار ذهاب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب برشلونة على ثلاثي في خط الهجوم مكون من لونيل ميسي قائد الفريق وأرتورو فيدال وجريزمان كمهاجم صريح.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لبرشلونة

التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام نابولي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه،

فيربو.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر.

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خط الهجوم: ميسي، جريزمان، فيدال.

في المقابل سيدفع جنارو جاتوزو مدرب نابولي بتشكيل هجومي لحسم مباراة الذهاب لصالحه، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي

التشكيل المتوقع لـ نابولي أمام برشلونة:

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: لورينزو، مانولاس، ماكسيموفيتش، ماريو روي.

خط الوسط: فابيان رويز، ديما، إلماس.

خط الهجوم: بوليتانو، ميرتينز، إنسيني.