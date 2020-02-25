3 أسباب تكتب نهاية جمال الغندور في رئاسـة لجنة الحكام

باتت أيام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، معدودة في منصبه، في ظل العديد من الأزمات التي حدثت مؤخرًا بجانب الأخطاء التحكيمية المتكررة.
وعلمت "الوفد"، أن هناك 3 أسباب تكتب نهاية جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام:
- كأس العرب في السعودية:
فجر مصدر مسئول باتحاد الكرة، مفاجأة قوية بشأن سفر جمال الغندور للسعودية، لتولي
- القائمة الدولية:
أبدى مسئولو اتحاد الكرة غضبهم الشديد من جمال الغندور بسبب أزمة القائمةالدولية والتي تسببت في شكوى جهاد جريشة الحكم الدولي ضد لجنة الحكام خاصة بعدما استفسر مسئولو الاتحاد من جمال الغندور عن حقيقة تغيير الترتيب وأكد لهم أن الأمر يرجع للترتيب الأبجدي قبل أن يكتشفوا أن هذا الحديث غير صحيح بالمرة.
- شكاوى الحكام: تلقى اتحاد الكرة عدة شكاوى من الحكام خلال الفترة الأخيرة من طريقة إدارة الغندور لشئون اللجنة، بجانب الأخطاء التحكيمية التي تشهدها مباريات الدوري خلال الفترة الماضية.
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