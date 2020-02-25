اليوم.. الأهلى والزمالك يواجهان بطلا عمان فى قبل نهائى البطولة العربية للطائرة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الأدوار النهائى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال التى تستضيفها القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجارى ، على ملعبى صالتى "2 و 4" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

يأتي ذلك بعد أن نجح الاتحاد فى الاتفاق مع هيئة ستاد القاهرة على اللعب على ملعب الصالة "2" بالأستاد، وإنتهاء دور صالة نادى المقاولون العرب التى خاض عليها فرق المجموعتين

الثانية والرابعة مباريات الأدوار التمهيدية، حيث تقام اليوم 7 مباريات فى الدور ربع النهائى، وتحديد اصحاب المراكز من 9 إلى 15 فى البطولة.

تقام على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" أربع مباريات ، فيلعب فريق خبيل اليمنى مع نظيره غاز الجنوب العراقى على المراكز من 13 وحتى 15 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، ويواجه فريق اساريا الليبى فريق بنى يأس الإماراتى لتحديد المراكز من 9 وحتى 12 فى تمام

الساعة الثانية بعد الظهر ، ويلعب فريق الأهلى المصرى مع السلام العمانى فى الدور ربع النهائى فى تمام الساعة الرابعة عصر ، ويلتقى فى نفس الدور فريقى الزمالك المصرى مع السيب العمانى فى تمام الساعة السابعة مساء.

وعلى الصالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى تقام اليوم ثلاث مباريات ، فيلعب فريق شباب الاهلى الاماراتى مع نظيره سنجل الفلسطينى لتحديد المراكز من 9 وحتى 12 فى تمام

الساعة الثانية بعد الظهر ، ويلتقى فريق كاظمة الكويتى مع العربى القطرى فى الدور ربع النهائى فى الرابعة عصر اليوم ، وأخيرا يلعب فريق الأهلى البحرينى مع البيشمركة العراقى فى الدور ربع النهائى فى تمام الساعة السادسة مساء .