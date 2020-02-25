الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تشيد بإحراز مصر 80 ميدالية بالألعاب العالمية بأبوظبي

أشادت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال اجتماعها السنوي الاولى والذى يقام بالقاهرة ويستمر لمدة ثلاثة ايام، وتراسه المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي بما حققه الاولمبياد الخاص المصري من انجازات خلال الالعاب العالمية التي اقيمت بأبوظبي مارس 2019 برعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد ابو ظبى والتي تمثلت فى الفوز ب80 ميدالية متنوعه عبارة عن 31 ميدالية ذهبية و 25 فضية و 24 برونزية ، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأولمبياد الخاص وبذوي الاعاقة الفكرية ، والنجاح الكبير الذى شهدها تنظيم أول العاب افريقية اقيمت براية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكانت الاجتماعات قد انطلقت بجلسة افتتاحية تم خلالها استعراض كافة

الاحداث التي شهدها عام 2019 وكان أبرزها الالعاب العالمية بأبوظبي وإنجازات برامجه المنطقة من بين 200 دولة شاركت في تلك الالعاب والتي حققت ارقاما قياسية على مختلف الاصعدة، وحققت برامج المنطقة أفضل نتائجها من خلال مشاركتها في الالعاب العالمية الصيفية او الشتوية، كما استعرضت الجلسة الاولى الالعاب الافريقية الاولى التي احتضتها القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهدت مشاركة 42 دولة وكان حدثا افريقيا كبيرا وضخما.

كما تناولت الجلسة الافتتاحية التحديات التي تواجها برامج الاولمبياد الخاص وكيفية التغلب عليها نظرا لما تتعرض له العديد من دول المنطقة من مشكلات

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وعدم استقرار، والحرص على ان تستمر حركة الاولمبياد الخاص سواء في النشاط المحلى او الخارجي.

وشهد اليوم الاول من الاجتماعات مناقشة كيفية انطلاق برامجها لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الاستراتيجية على مختلف الأصعدة وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل 2020 ومسودة الخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للأولمبياد الخاص 2021-2025 ، شارك فى الاجتماعات عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولى، مدير عام الألعاب والمسابقات، ونيبال فتوني، مدير عام المبادرات، ومها يعقوب مدير الموازنة والموارد البشرية، رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، ونهلة شاكر، المدير الإداري، وليلة الشناوي، مدير البرامج الصحية.كريمة الإبراشي، مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، ونهى جاب الله، مدير الاتصالات، فرح رجائي، مدير برنامج المدارس، وسميرة العدوى، منسق برنامج الشباب، وحفصة قدير، مدير الاتصالات وتطوير الشراكة، وكلا من موظفي الاستقبال اللاعبين دينا جلال، ومحمد جاب الله، و المتطوعة العالمية منى الخطيب التي شاركت كضيف شرف.