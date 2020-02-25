اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة أحداث قمة الأهلي والزمالك

قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقد جلسة اليوم الثلاثاء بمقر الجبلاية، لمناقشة أحداث قمة الأهلي والزمالك أمس بالدوري، بعدما غاب الفريق الأبيض. قمة الأهلي والزمالك أمس بالدوري، بعدما غاب الفريق الأبيض. يتسلم اتحاد الكرة اليوم تقرير لجنة المسابقات بقيادة حسام الزناتي، بجانب مناقشة مدى صحة مبرر الزمالك بعدم الوصول للملعب بسبب وجود قوة قاهرة، ممثلة في سوء الأحوال الجوية.

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