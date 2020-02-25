اتحاد الكرة: 800 مليون جنيه سبب عدم تأجيل قمة الأهلي والزمالك بالدوري

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في اتحاد الكرة، سبب عدم اتخاذ مسئولي الجبلاية قرارًا بتأجيل قمة الأهلي والزمالك أمس بالدوري، لسوء الأحوال الجوية، رغم تأجيل مواجهات عدةفي القسم الثاني للسبب نفسه.
وبحسب المصادر، فإن ستاد القاهرة مجهز بشكل كامل للتعامل مع هذه الظروف، حيث تم صرفمبلغ 800 مليون جنيه لتطويره بالكامل وتزويدة بشبكة صرف جديدة لمواجهة هذه الأجواء.
وواصلت: "الدليل على ذلك أن شكل النجيلة لم يتأثر بالأمطار، عكس الوضع في ملاعب القسم الثاني، حيث يظهر عليها التأثر الشديد بهطول الأمطار".
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