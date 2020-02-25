ننشر أول تصريح لوزير الرياضة بعد أحداث قمة الأهلي والزمالك

تحدث د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أزمة قمة الأهلي والزمالك، في مؤجلات الجولة الرابعة للدوري، التي شهدت عدم حضور الفريق الأبيض.

وجاءت تصريحات وزير الرياضة كالآتي:

- الوزارة تتابع باهتمام الأحداث وتراقب عن كثب كل ما يدور، لتضع المسئولين عن الكرة أمام مسئولياتهم، لأن دور الدولة والوزارة هو تقديم كل الدعم والمساندة للمؤسسات والهيئات لتخرج بأفضل القرارات لضبط المشهد الكروى فى ظل اللوائح، مشيرًا إلى مساندة كل القرارات

المشمولة بعد مراجعة القانون واللوائح.- إدارة المحتوى الفنى يخضع للمجالس التى تدير الهيئات، وفى حالة اللجنة التى تدير الكرة المصرية فإن الوزارة تنتظر ما ستخرج به مائدة اللجنة بعد مراجعة كل أحداث القمة "119"، خصوصًا أن اللجنة تعمل منذ تعيينها بحرية مع تذليل كل العقبات والمساعدة والمساندة من أجهزة الوزارة، مشددًا على أن القرارات النهائية تخص مسئولي اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة.- نتابع كل ما يدور، وفى انتظار القرار النهائى، الذى سيشهد كل الدعم فى ظل تتابع العمل فى حلقات تطوير الرياضة المصرية، وبالطبع كرة القدم، لأن حلقات التطوير تعمل عليها أجهزة الوزارة، استعدادًا للمشاركة فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020، وبالطبع الكرة المصرية ممثلة، ويهمنا المنافسة على ميدالية، كما نحرص على متابعة الأندية المشاركة قاريًا أيضًا.- هناك خطط تسير على قدم وساق نحو الأفضل، ضمنها بالطبع كرة القدم، واللجنة المؤقتة ستقدم الأفضل حتى نهاية مدتها فى يوليو من العام الجارى.