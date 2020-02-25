برشلونة يحل ضيفًا ثقيلًا على نابولى.. وصدام قوى بين تشيلسى وبايرن ميونيخ

تعود المتعة والإثارة لجماهير وعشاق كرة القدم العالمية، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مع استئناف جولة الذهاب من دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، بمباراتين من العيار الثقيل.

إذ يلتقى برشلونة مع مضيفه نابولى الإيطالى، على ملعب «سان باولو»، فيما يحل بايرن ميونخ الألمانى ضيفًا على تشيلسى الإنجليزى، على ملعب «ستامفورد بريدج».

ويدخل برشلونة اللقاء فى حال أفضل من نابولى، بعدما وصل إلى صدارة الدورى الإسبانى، ويسعى إلى أن يتجاوز عقبة دور الـ16 بحثاً عن استعادة الثقة خصوصاً أنه تنتظره مباراة قوية أمام غريمه الأزلى ريال مدريد الأسبوع المقبل.

فى المقابل طموح نادى نابولى يتمثل فى الظهور بشكل لائق

بهذه المباراة مع عدم وجود سيناريو واضح يجعل الفريق الجنوبى لا يفكر فى الأدوار التالية.

ومن المتوقع أن يدفع كيكى سيتين، المدير الفنى لبرشلونة، بالحارس تير شتيجن وأمامه روبيرتو، بيكيه، أومتيتى وفيربو، وفى الوسط الثلاثى بوسكيتس، وآرتور ودى يونج وفى الهجوم ميسى، فاتى وجريزمان.

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بينما يعتمد جينارو جاتوزو مدرب نابولى على أوسبينا فى حراسة المرمى، وفى الدفاع جيوفانى دى لورينزو– مانولاس– نيولا ماكسيموفيتش– ماريو روى، وفى الوسط فابيان رويز– ديجو ديم– إليف إلماس، وفى الهجوم ماتيو بوليتانو– مارتينز– إنسينى.

على الجانب الآخر، سيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحًا لاحتضان مباراة من العيار الثقيل، بين تشيلسى وبايرن ميونخ.. ويسعى البلوز لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حسم التأهل من جولة الذهاب إن أمكن، بينما يعود بايرن ميونخ إلى لندن مجددًا بذكريات رائعة، بعد أن تفوق على توتنهام بنتيجة تاريخية فى دور المجموعات، ويأمل بتحقيق أى نتيجة إيجابية تسهل المهمة فى مباراة العودة بعد أسبوعين.

وسيبدأ المدرب فرانك لامبارد، المدير الفنى لتشيلسى، المباراة بالحارس كيبا، وأمامه الثلاثى روديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفى الوسط سيدفع الرباعى، جيمس، جورجينيو وكوفاسيتش وألونسو، وسيكون موجوداً بالهجوم ماسون ماونت وويليان وأوليفيه جيرو.

ويعتمد بايرن ميونيخ على مانويل نوير فى حراسة المرمى، وجوشوا كيميش، دافيد ألابا ولوكاس هيرنانديز وفى الوسط الرباعى ألفارو أودريوزولا، تياجو ألكانتارا، كورينتن توليسو وألفونسو دافيز، وفى المقدمة كوتينيو، جنابرى وليفاندوفيسكى.