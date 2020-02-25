رياضة | نيجريدو: هذه أزمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجريدو: هذه أزمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ألفارو نيجريدو نجم فريق مانشستر سيتي سابقًا أن السيتي فريق قوي ولكن الأفضلية مازالت لريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال نيجريدو لصحيفة ماركا: "شاهدت لقاء السبت المقبل ضد ليفانتي حين خسر ريال مدريد وتعادل من قبل مع سيلتا فيجو وغادر كأس الملك، مواجهة مانشستر سيتي ليس بالأمر الجيد في ظل النتائج الحالية".

وواصل: "ريال مدريد مازال يمتلك الأفضلية، ولا يمكن نسيان كل شى بسبب مبارتين، سيقاتلون حتى النهاية.. ريال مدريد يمتلك دفاعاً قوياً وخط وسط من أفضل الخطوط في العالم، لكن المشكلة تبدو في الهجوم".

وأضاف: "ليس بنزيما.. المشلكة تبدو في هازارد الذي تعرض لإصابات كثيرة ولم يؤد المستوى المتوقع منه، بالإضافة لجاريث بيل، هما لا يسجلان الكثير من الأهداف".

واستطرد: "بنزيما يتحرك كثيراً على الأجنحة، لكنه يفتقد للمساندة من عناصر الوسط مثل إيسكو وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي".

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وعن لوكا يوفتش تابع: "يحتاج لدقائق لعب كثيرة، كان يلعب بشكل مستمر في إسبانيا، الآن يلعب لدقائق معدودة".

وعن لاعبه المفضل في ريال مدريد: "بالتأكيد سيرجيو راموس، فهو ظاهرة وقائد للفريق منذ فترة بعيدة'.

وعن فترته في مانشستر سيتي: "كانت فترة رائعة، فزت بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، الأجواء كانت رائعة".

وعن المقارنة بين الدوري الإنجليزي والإسباني أتم: "المقارنة بينهما صعبة، أفضل اللاعبين لعبوا في إسبانيا، لكن الدوري الإنجليزي يتفوق تنظيمياً".

ويستضيف ريال مدريد مساء غد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام بملعب سانتياجو بيرنابيو.