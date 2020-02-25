رياضة | الجبلاية تشكو مرتضى منصور للجنة الانضباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تشكو مرتضى منصور للجنة الانضباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على تقديم مذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط برئاسة سيد بنداري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب تكرار تجاوزه.

ويأتي قرار الجبلاية بشكوى رئيس الزمالك، عقب إستمراره في التهكم على المجلس الحالي، رغم تعرضه لعقوبة منذ أيام قليلة لنفس السبب.

وكان مرتضى منصور، وجه اتهام شديد إلى عمرو الجنايني، مؤكدًا أنه ممثل غير شرعي للكرة المصرية، ولا يسعى لتطوير المنظومة ولكن يعمل على تخريبها، مهددًا بسجنه.

وأوقعت لجنة الانضباط برئاسة البنداري، عقوبة بالإيقاف لمدة 3 أشهر لرئيس الزمالك، على خلفية ما تقدم به محمد فضل عضو مجلس الإدارة من فيديوهات بتوجيه السباب.

ورفض مرتضى منصور، خوض فريقه مباراة الأهلي في القمة المصرية، ليتم احتساب النتيجة للمارد الأحمر بثلاثية دون رد بالجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.