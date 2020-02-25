رياضة | الزمالك يفتعل أزمة جديدة في مباراة الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفتعل أزمة جديدة في مباراة الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك حضور الوايت نايتس مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار إدارة الزمالك لتجنب الأزمات والمشاكل بسبب ما أثير من الرابطة خلال مباراة مازيمبي ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة الافريقية.

وتوّج الزمالك مؤخرًا ببطولتي كأس السوبر الافريقي والسوبر المصري على حساب الترجي التونسي والأهلي على التوالي.