رياضة | تصريح ناري من أسطورة نابولي السابق إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من أسطورة نابولي السابق إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نجم نابولي الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل ريكاردو دي بريتو "أليماو" تصريحا نارياً لنجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قبل ساعات من لقاء برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

وصرح أليماو، أن ماردونا يمتلك أفضلية طفيفة على أسطورة برشلونة، مبرراً ذلك بفشل ميسي في تحقيق بطولة لمنتخب بلاده.

وقال أليماو لردايو ماركا: "مارادونا قدم عطاءات لمنتخب الأرجنتين أكثر من ميسي".

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وأضاف: "يجب أن نضع هذا في الإعتبار عندما نقارن بينهما، ميسي يمتلك أدوات كثيرة حوله في برشلونة ومنتخب الأرجنتين".

وواصل: "ميسي ظاهرة، ولكن مارداونا لاعب عبقري، هو أفضل من ميسي".

ويحل برشلونة ضيفاً على ملعب سان باولو لمواجهة نابولي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة الأولى للبرغوث في ملعب سان باولو على الإطلاق.