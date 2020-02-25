رياضة | ليفربول يصدم برشلونة في نجومه

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صدم نادي ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني بعد صفقة صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني.

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن أن ليفربول قرر حماية نفسه برشلونة لضمان عدم رحيل نجومه غلى البرسا بعدما حصل الأخير على توقيع فيليب كوتينيو في عام 2018.

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وأضافت أن ليفربول أدرج ليفربول بندًا في صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة، يفيد أن يدفع الفريق الكاتالوني 100 مليون يورو (89 مليون جنيه إسترليني) عن أي لاعب آخر للريدز إذا أرادوا التوقيع معه قبل عام 2020.

ويأتي ذلك بعد تداول معلومات عن إمكانية رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني أو فيرمينو إلى برشلونة بنهاية الموسم.