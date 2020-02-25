رياضة | والد نجم تشيلسي يفتح الباب أمام عودته لإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نجم تشيلسي يفتح الباب أمام عودته لإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب والد نجم تشيلسي ومنتخب إسبانيا السابق ماركوس ألونسو، عن رغبة نجله في العودة مرة أخرى للدوري الإيطالي.

وأجرى نجم أتليتيكو مدريد السابق مقابلة لشبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، تناقلتها صيحفة ديلي ميل البريطانية قائلاً: "دائما. ما يتحدث ماركوس عن الثلاث سنوات التي قضاها في فيورنتينا، لقد كانت فترة رائعة".

وأضاف: "الدوري الإيطالي بطولة رائعة، كنت أمتلك العديد من الأصدقاء هناك، لقد كانت ذكريات رائعة".

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وواصل: "لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث، فهو يمتلك ثلاث سنوات مع تشيلسي في تعاقده، الأمر ليس متعلق به فقط، لكنه متعلق بتشيلسي، لكنني أستطيع أنه يحب إيطاليا".

وكان ماركوس ألونسو ضمن أهم أولويات المدير الفني لفريق إنتر ميلان أنطونيو كونتي في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يتمسك به مديره الفني فرانك لامبارد في آخر اللحظات.

ويستعد تشيلسي لإستضافة بايرن ميونخ مساء اليوم بملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.