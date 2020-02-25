رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتشيلسي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية يترقبها عشاق الكرة الأوربية في الوطن العربي ضمن مباريات دور ال 16 من البطولة، حيث يرحب تشيلسي بنظيره الألماني فريق بايرن ميونخ، وضمن تغطيتنا لمباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، نقدم ترددات جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم، وإليكم تفاصيل ما قبل المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ

وتنطلق مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم حسب توقيتات الدول العربية في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءاً بتوقيت مصر، العاشرة مساءاً بتوقيت فلسطين، وتنقل المباراة شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، وحددت الشبكة قناة “BEINSPORTS HD2” لنقل المباراة، بتعليق صوتي للمعلق يوسف سيف.

قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ

أحضرنا لكم قائمة بهذه القنوات يمكنك البحث عنها وعن تردد القناة والتي نستعرضه معكم، والاستمتاع بمتابعة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ :-

تردد قناة بي ان سبورت 2 الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ على عرب سات

القمر: Atlantic Bird 28 غربا

التردد: 11013 أفقي 27500 2/3.

نوع التشفير: إرديتو 2

القمر: Arabsat 2A26 شرقا

التردد: 11547 عمودي 27500 2/3

نوع التشفير: ارديتو 2.

تردد قناة Sport Klub 1 HD Slovenija الناقلة لمباراة تشيلسي اليوم

القمر: Eutelsat W216 شرقا

التردد: 11471 أفقي 30000 DVB-S2 8PSK 3/4

نوع التشفير: فيديو جارد.

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تردد قناة beIN Sports HD 11 EN الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم

القمر: Arabsat 2A26 شرقا

التردد: 11623 عمودي 27500 2/3

التردد: إرديتو 2.

تردد قناة BT Sport 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي والبايرن

القمر: Astra 2A/2B/2D28.2 شرقا

التردد: 12515 أفقي 22000 3/4

نوع التشفير: فيديو جارد.

القمر: Astra 2A/2B/2D28.2 شرقا

التردد: 11604 عمودي 29500 3/4

نوع التشفير: فيديو جارد.

تردد قناة فارزش Varzish Sport HD الناقلة لمباراة تشيلسي اليوم

القمر: NSS 70357 شرقا

التردد: 11566 أفقي 10750 3/4

نوع التشفير: مفتوح

القمر: Insat 2DT55.1 شرقا

القمر: 11785 أفقي 27500 5/6

نوع التشفير: مفتوح.