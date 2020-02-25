رياضة | الأهلي: التركيز كله على صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: التركيز كله على صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على أن تركيز الفريق الأحمر في الوقت الحالي على موقعة صن داونز الجنوب إفريقي.

وغرد توفيق عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"التركيز كله على صن داونز".

وكان الأهلي قد فاز أمس على الزمالك بنتيجة ٢-٠ بالانسحاب لعدم ذهاب الفريق الأبيض لاستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.