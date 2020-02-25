رياضة | بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة صن داونز الجنوب إفريقي إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة الأهلي يوم السبت المقبل بذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

واستقبل بعثة الفريق الجنوب الإفريقي كل من مجموعة من شركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، حيث استقل اللاعبون طائرة مصر للطيران Ms 840 من جوهانسبرج .

ويلاقي نادي الأهلي نظيره صم داونز الجنوب إفريقي يوم السبت القادم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من البطولة الإفريقية، على أن يلتقي في الإياب يوم 7 مارس.