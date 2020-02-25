رياضة | بايرن ميونيخ ضد تشيلسي.. التشكيل المتوقع لقمة ستامفورد بريدج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ ضد تشيلسي.. التشكيل المتوقع لقمة ستامفورد بريدج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الألماني على التشكيل الذي سيخوض به موقعة ستامفورد بريدج والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد - بواتنيج - ألابا - دافيز

خط الوسط : كيميتش - تياجو - مولر

Advertisements

خط الهجوم : جنابري - ليفاندوفسكي - كومان.

كما استقر فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على تشكيل البلوز لهذه الموقعة القوية والذي من المتوقع أن يكون كالتالي:-

حراسة المرمى : كاباييرو

خط الدفاع : أزبلكوينا - كريستينسين - روديجير - ألونسو

خط الوسط : جاميس - جورجينيو - كوفاسيتش - ويليان - مونت

خط الهجوم : أوليفيه جيرو.