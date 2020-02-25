رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة برشلونة ونابولي اليوم بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة العالمية المواجهة القوية التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء بين نابولي وضيفه برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام نابولي والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جونيور

خط الوسط : بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

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خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

كما استقر جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أوسبينا

خط الدفاع : لورينزو - مانولاس - ماكسيموفيتش - ماريو روي

خط الوسط : ديمي - فابيان رويز - زيلينيسكي

خط الهجوم : إنسيني - ميرتينز - كاليخون.