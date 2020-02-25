اونلاين | بدون تقطيع.. شاهد رابط سريع مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. شاهد رابط سريع مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر

مباراة برشلونة ونابولي - البث المباشر

وستكون مباراة برشلونة ومستضيفه نابولي اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بضغط المباريات وخاصة بالنسبة للأول الذي يصارع على لقب الدوري الإسباني في الوقت الذي يملك به نابولي مساحة أكثر لإراحة لاعبيه بعد ضياع فرص المنافسة على لقب الدوري الإيطالي منطقياً.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة إضافة لتغطيتنا الحيّة للقاء.

مباراة برشلونة ونابولي - مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ غياب العديد من لاعبي برشلونة بسبب الإصابة وعلى رأسهم سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا.

البث المباشر لمباراة برشلونة ونابولي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية.

البث المباشر لمباراة برشلونة عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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يزور بايرن ميونخ الألماني ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن الإنجليزية، لخوض مواجهة مرتقبة مع منافسه تشيلسي، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يخوض البلوز هذه المواجهة الصعبة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لكن المدرب لامبارد يواجه تحدي كبير أمام بايرن ميونخ، فاللاعبين الذي يمتلكهم حاليا لا يمتلكوا الخبرة الكافية في الأبطال، لذلك يتعين على تشيلسي الاعتماد على العناصر ذات الخبرة اللازمة لخوض مثل هذه المباريات الحاسمة.

في الجهة المقابلة، تميل الكفة في هذا اللقاء للفريق البافاري، على الرغم من أن المباراة تُلعب خارج دياره وقواعده، فَالفريق الألماني يمتلك الخبرة اللازمة مقارنة بتشيلسي، حيث يطمح بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على ملعب تشيلسي، لتسهيل مهمة العبور للدور المقبل.

وتأهل تشيلسي لدور الستة عشر عن جدارة واستحقاق، من المجموعة الصعبة وبعد منافسة قوية مع فالنسيا الإسباني، وآياكس أمستردام الهولندي والذي ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات، حيث تمكن البلوز من حصد 11 نقطة بالتساوي مع الخفافيش المتصدرين بفارق الأهداف.

وحسم البايرن بطاقة العبور للدور ثمن النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن توتنهام الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ

ويأتي موعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ اليوم، في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت غرينتش (GMT) وموريتانيا، والساعة 9:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 10:00 بتوقيت مصر والسودان وفلسطين وسوريا ولبنان والأردن وليبيا، والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر، و12:00 بتوقيت سلطنة عُمان والإمارات.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونخ، حصريا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، كما وأسندت إدارة الشبكة مهمة التعليق على أحداث ومجريات اللقاء المرتقب بين الفريقين، للمُعلق يوسف سيف.

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2