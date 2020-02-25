اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر اليوم 25 /2 /2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر اليوم 25 /2 /2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيبدأ المدرب فرانك لامبارد بكيبا في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي روديجير وكريستنسن وآثبليكويتا، وفي الوسط سيدفع الرباعي، جيمس، جورجينيو وكوفاسيتش وألونسو، وسيتواجد بالهجوم ماسون ماونت وويليان وأوليفيه جيرو.

التشكيل | 3-4-3

كيبا أريزابالاجا

أنطونيو روديجير - أندرياس كريستينسن - سيزار آثبليكويتا

ماركوس ألونسو - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ريسي جيمس

ويليان - أوليفيه جيرو - ماسون ماونت

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الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

سيغيب الثنائي إيفان بيرسيتش وليون جوريتسكا عن صفوف بايرن ميونخ للإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.

سيواصل فليك اعتماده على طريقة 3/4/3 بتواجد مانويل نوير في حراسة المرمى، جوشوا كيميش، دافيد ألابا ولوكاس هيرنانديز وفي الوسط الرباعي ألفارو أودريوزولا، تياجو ألكانتارا، كورينتن توليسو وألفونسو دافيز، وفي المقدمة كوتينيو، جنابري وليفاندوفيسكي.

التشكيل | 3-4-3

مانويل نوير

لوكاس هيرنانديز - دافيد ألابا - جوشوا كيميش

ألفونسو دافيز - كورينتن توليسو - تياجو ألكانتارا - ألفارو أودريوزولا

فيليب كوتينيو - روبرت ليفاندوفيسكي - سيرجي جنابري

تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2